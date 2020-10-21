Aliağa'da kaybolan 88 yaşındaki kişiyi jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kaybolan 88 yaşındaki kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesinde yaşayan ve traktörle tarlaya giden İ.G'den haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kişiyi Kadıncık mevkiinde bir hendeğin içinde buldu.
Yakınlarına teslim edilen İ.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Kaynak: AA
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