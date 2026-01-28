Aliağa FK'dan Kritik Galibiyet

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Aliağa Futbol evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'u 2-0 yendi. Aliağa FK 44'üncü dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 galip girdi. Sarı-siyahlılar, 56'ncı dakikada Mertcan Açıkgöz'ün golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve ev sahibi Aliağa FK kritik bir galibiyete imza attı. Aliağa FK 3'te 3 yaparak puanını 40'a çıkardı ve Play-Off hattına girdi. Mardin temsilcisi de 40 puanda kaldı.