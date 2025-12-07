Aliağa FK Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde Kırklarelispor'u farklı mağlup etti: 3-0.

Sarı-siyahlılar maçın 23'üncü dakikasında Veli Çetin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Aliağa FK takımı 62'nci dakikada Hasan'ın gölüyle rahatladı: 2-0. Maçta 67'nci dakikada Malik skoru 3-0'a getiren isim oldu. Aliağa FK bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı. Kırklarelispor ise 15 puanda kalarak alt sıralarda yer aldı.