Spor

Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari'yi Konuk Ediyor

Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari\'yi Konuk Ediyor
20.01.2026 12:09
Aliağa Petkimspor, Europe Cup'daki 4. hafta mücadelesinde İtalya'nın Dinamo Sassari ile karşılaşıyor.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın 4'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 50 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi rakibini yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 2'yi garantileyip 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Petkimspor ilk maçta İtalya'da Dinamo Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti. Aliağa ekibi Europe Cup'ın güç sıralamasında İspanyol ekipleri Bilbao Basket ve UCAM Murcia'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dinamo Sassari, Etkinlik, İtalya, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari'yi Konuk Ediyor
