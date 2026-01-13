Aliağa Petkimspor Zirve Mücadelesinde - Son Dakika
Aliağa Petkimspor Zirve Mücadelesinde

Aliağa Petkimspor Zirve Mücadelesinde
13.01.2026 12:23
Petkim, Yunan ekibi Peristeri ile liderlik maçı oynayacak. Jaylon Brown transfer edildi.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın kendisi gibi 2'de 2 yapan Yunan ekibi Peristeri'yle deplasmanda zirve mücadelesi verecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Temsilcimiz rakibini mağlup ederse kalan 3 maç öncesinde çeyrek final için çok büyük avantajı eline geçirecek. Petkim grupta haftaya ise Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

JAYLON BROWN İMZAYI ATTI

Aliağa Petkimspor transferde ABD'li oyun kurucu Jaylon Brown ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de daha önce Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giyen 31 yaşında, 1.83 boyundaki guard bu sezona Çin'de Liaoning Flying Leopards takımında başladı.

Kaynak: DHA

