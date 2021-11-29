Aliağaspor FK'dan farklı galibiyet - Son Dakika

Aliağaspor FK, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı. Sahadan 3 puanla ayrılan Aliağa temsilcisi gruptaki puanını 12'ye çıkararak, haftayı bay geçen İzmirspor ile puanını eşitledi.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Aliağalı futbolseverler tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun üstünlüğünü eline alan Aliağaspor FK, girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım golleri 47'de Ersin Aslantoğ, 49'da Barış Tenşi, 78'de Ali Şentürk (P), 87'de Sergen Ekinci'nin ayağından buldu.

Rakibine 4-0'lık üstünlük kuran Aliağaspor FK, gollü galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı siyahlılar ligde oynadığı 5 maçta 21 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLUMUZ UZUN"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, şunları söyledi: "Maçın başından sonuna kadar bize destek veren Aliağa taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bazen kötü oynasak da kazanmasını biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynamamız gerekiyor. Çalışmalarımızı şampiyonluk hedefiyle yapıyoruz. Daha disiplinli bir oyun sergilememiz gerekiyor. Şampiyonluk için yolumuz uzun. Tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız"