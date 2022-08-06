İSKİ'DEN ALİBEYKÖY DERESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ'DEN ALİBEYKÖY DERESİ AÇIKLAMASI

06.08.2022 17:32
İSKİ'DEN ALİBEYKÖY DERESİ AÇIKLAMASI

ALİBEYKÖY deresinde görülen balık ölümleriyle ilgili İSKİ'den açıklama yapıldı.

ALİBEYKÖY deresinde görülen balık ölümleriyle ilgili İSKİ'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi'nde de periyodik temizliklerine devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Öte yandan periyodik kontroller de devam etmekte olup ihtiyaç halinde yeni temizlik çalışmaları yapılacaktadır. Ayrıca dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesininde Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir" denildi


YORUMLAR
500
Alibeyköy Deresi'ndeki deniz canlılarının toplu ölümü sonrası İSKİ ekipleri inceleme başlattı Alibeyköy Deresi'ndeki deniz canlılarının toplu ölümü sonrası İSKİ ekipleri inceleme başlattı
Kaynak: DHA

İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'DEN ALİBEYKÖY DERESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: İSKİ'DEN ALİBEYKÖY DERESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement