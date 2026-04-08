Alişan\'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü

Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Alişan, bu kez çocuklarının evdeki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izlerken çocuklarının halay çektiğini gören ünlü şarkıcı, o anları yayınladı.
Alişan paylaşımında “Kameraya bakayım dedim, bizimkiler halay çekiyor” ifadelerini kullanırken, çocuklarının neşeli halleri takipçilerini gülümsetti.
Samimi anların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?