Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti - Son Dakika
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Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

23.06.2026 11:34
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Kağıthane’de yeni evli Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi tarafından asılı halde bulundu. Eşinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, evde “Anne sana layık olamadım” yazılı not dikkat çekti Polis, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D. (26), akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. (28) ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. 

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

SALONA GİDİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

"ANNE SANA LAYIK OLAMADIM" 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. 

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not buldu.

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

"TARTIŞMADIK, ARAMIZDA SORUN YOKTU"

Emniyete götürülen Furkan D.'nin "Bilgi sahibi" olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti
Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Gündem, Güncel, Polis, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti - Son Dakika

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