Aliyev: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve işbirliğimizin açık bir örneğidir" - Son Dakika

- Aliyev: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve işbirliğimizin açık bir örneğidir"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğe dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve işbirliğimizin açık bir örneğidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesinde düzenlenen " Güney Kafkasya: Kalkınma ve İşbirliği" isimli uluslararası konferansa katıldı. Aliyev, Azerbaycan'ın askeri ve savunma sanayi dahil olmak üzere bütün alanlarda Türkiye ile müttefik olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve işbirliğimizin açık bir örneğidir. Şuşa Beyannamesi sayesinde Türkiye ile hem lafta hem de icraatta bir olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"Kafkasya'da barış ve işbirliği çağını destekliyoruz"

Kafkasya'da yeni bir döneme adım atıldığını belirten Aliyev, "Kafkasya'da yeni bir dönemi, barış ve işbirliği çağını aktif olarak destekliyoruz. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan olumlu bir yanıt aldık. Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın öne sürdüğü beş maddeyi kabul etti. Bunlar Ermenistan ile barış anlaşmasının temelini oluşturması için gereken maddeler. Azerbaycan'ın önerisine dayanarak, Ermenistan nihayet ülkelerimiz arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi sürecini başlatmak için Azerbaycan ile ortak çalışma grupları kurmayı kabul etti. Bu, ikinci Karabağ Savaşı'ndan bir buçuk yıl sonra önemli bir işarettir. Umarım Ermenistan yönetimi ve halkı barışın önemini anlar. Bir barış anlaşması imzalanırsa o zaman Kafkasya'da barış sürdürülebilir olacaktır. İşte istediğimiz bu. Gösterdiğimiz ve söylediklerimiz Kafkasya'da barışın tesis etmek irademizin açık bir örneğidir" dedi.

"Ermenistan izole bir ada gibi yaşamaya devam edemez"

Azerbaycan'ın esas hedefinin Karabağ'ı restore etmek ve zorunlu göçmenleri kendi topraklarına geri getirmek olduğunu vurgulayan Aliyev, "Aynı zamanda, uluslararası toplum tarafından açıkça ilan edilen ve desteklenen barış gündemimiz ve girişimlerimiz, sadece Azerbaycan ve Ermenistan'ı değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da bölgesel kalkınmayı ve bölgesel kalkınma için yeni fırsatları da hedeflemektedir. Otuz yıldır Ermenistan'ın ayrılıkçılığı ve saldırganlığı nedeniyle bu fırsatı kaybettik ve Güney Kafkasya bütünleşmedi. Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliğinin ikili ve uluslararası düzeyde öneme sahip. Ancak Ermenistan da izole bir ada olarak yaşayamayacaklarını anlamalı. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı ilişkilerini normalleştirmeliler, toprak iddialarından vazgeçmeliler" şeklinde konuştu.

"Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz"

Karabağ'da yaşayan Ermenileri Azerbaycan vatandaşı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Karabağ'daki Ermenilerden şimdiden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm hak ve özgürlüklere sahip olacaklarını ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını yakında anlayacaklarını umuyoruz. Ermenistan'dan farklı olarak Azerbaycan, etnik Ermeniler de dahil olmak üzere tüm etnik grupların barış ve onur içinde yaşadığı çok etnikli bir ülkedir. Burada bir Ermeni etnik azınlık var ve onların hiçbir sorunu yok. Mayıs ayı başlarında Brüksel'de Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri arasında bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor. Çok geniş bir işbirliği gündemimiz var. Avrupa Birliği'ni dürüst bir aktör olarak görüyoruz ve çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Minsk Grubu şu anda yok, bu yüzden Avrupa Birliği'nin normalleşme sürecinde rol oynayabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.