Aliyev, IKBY'de Konsolosluk Açmaya Hazır

20.01.2026 14:10
Aliyev, Davos'ta Barzani ile görüşerek Erbil'de başkonsolosluk açmayı planladıklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelerek, Erbil'de bir başkonsolosluk açmaya hazır olduklarını bildirdi.

IKBY Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinin IKBY'nin başkenti Erbil'de bir başkonsolosluk açmaya hazır olduğunu bildirdi. Taraflar, ikili ilişkilerin her alanda, özellikle yatırım ve ticaret hacminin artırılması noktasında geliştirilmesinin önemini vurguladı. İlham Aliyev, Azerbaycan ve Kürt halkları arasındaki köklü tarihi ve dostane ilişkilere dikkat çekerken, Barzani de Azerbaycan ile iş birliği ve koordinasyonu derinleştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik de masaya yatırıldı. IKBY Başbakanı Barzani, Suriye'de son dönemde tırmanan askeri gerilim ve devam eden çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi. - DAVOS

Kaynak: İHA

