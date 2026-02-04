Aliyev ve Paşinyan BAE'de Görüştü - Son Dakika
Aliyev ve Paşinyan BAE'de Görüştü

04.02.2026 12:53
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri BAE'de bir araya gelerek barış sürecini değerlendirdi.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la BAE'de görüştü. Liderler, iki ülke arasında başlayan enerji ve emtia ticaretindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede Aliyev ve Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede barış sürecinin sahada somut faydalar sağladığına dikkat çekildiği kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının başlaması ve üçüncü ülkelerden gelen tahıl ve diğer malların Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a transit geçişinin sağlanması, sürecin en önemli kazanımları" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların "ikili ticaret ve ekonomik işbirliğini genişletmek için fırsatların araştırılması konusunda mutabık kaldığı" kaydedildi.

Liderlerin "iki ülke arasındaki barış ve istikrarın daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını" teyit ettiği, "ikili normalleşme sürecini desteklemek amacıyla temasları sürdürme" kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

