Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

13.12.2020 20:16
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu, System.String[]

İngiltere'de sokaklarda noel bahanesiyle ortaya çıkan kutlama görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Binlerce İngiliz'in koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde tüm sosyal mesafe kurallarını yok saydığı görüntüler yetkilileri alarma geçirse de inanılmaz tablo gece boyu devam etti.

Avrupa'da sürekli düşüşlerin önü tedbirlere uymayanların salgında yeni pik dönemlerinin başlamasına neden olmaya devam ederken İngiltere'de de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler devlet merciilerini zor durumda bıraktı.

SALGINI UNUTTULAR

İngiltere'nin birçok şehrinde kutlamalar için bir araya gelen insanlar, salgın endişesini bir kenara bırakmış görünüyor.

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

TÜM TEDBİRLER YOK SAYILDI

İngilizler, dün gece Londra, Liverpool ve York sokaklarında kalabalık kutlama alanları oluşturarak kısıtlamaları yok saydı. İngiltere'de Kovid-19 alanları, düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak 3 kademeye bölünmesinin ardından farklı kısıtlama kuralları uygulandı.

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

RİSK KADEMESİ UYGULANDI

2. kademe alanlarda insanların dışarıda buluşmasına izin verilmesi nedeniyle Liverpool, Londra ve York'taki kasabalarda büyük kalabalıklar kutlama için bir araya geldi. Bu alanlardaki kurallara göre insanlar "ana öğünler" sırasında buluşabiliyorlar. Fakat bu kalabalık kutlamalar, insanların sosyal mesafe ve salgın durumuna dair kontrolleri dikkate almadan eğlenmeye davam etmesine neden oldu.

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

3. KADEMEYE GEÇİLİRSE KUTLAMALAR GÜVENLİK GÜÇLERİYLE DURDURULACAK

Bu nedenle Londralılar haftaya 3. Kademeye geçmeyi bekliyor ve bu yüzden kutlamalar beklenenden erken durdurulabilir. Bu hafta sonu ortaya çıkan kalabalık kutlama alanları nedeniyle Londra'ya daha fazla polis ekibi ve Kovid-19 denetimcisi gönderildi.

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

"DAHA FAZLA TEDBİR ALINACAK"

Son dakika haberini duyuran Sadiq Khan, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için başkentin ana caddelerine daha fazla "el, yüz ve mesafe" uyarıları ekleneceğini belirtti. Ülkedeki kademe oranları Çarşamba günü tekrar gözden geçirilmesinin ardından yeniden belirlenecek. Bulaşma oranının en yüksek oranda olduğu Londra'da ise 3. Kademe olan çok yüksek risk alanının genişletilmesi bekleniyor.

BULUŞMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Bu kademeye geçilmesi ile birlikte birçok restoran, kafe gibi alanlar kapatılacak ve insanların bahçelerinde de arkadaşları ve aileleri ile buluşmasına izin verilmeyecek.

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu

İngilizler, İngiltere, Liverpool, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika Dünya


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