Alkollü İki Şahsın Gizlice Girdikleri Çocuk Parkındaki Tuhaf Eğlencesi Kamerada
1 saat önce
Alkollü iki şahsın gizlice girdikleri çocuk parkındaki tuhaf eğlencesi kameradaMANİSA - Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameraları tarafından saniye...
Alkollü iki şahsın gizlice girdikleri çocuk parkındaki tuhaf eğlencesi kamerada
MANİSA - Manisa
'da Şehzadeler Belediyesi
tarafından yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahısların Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması ise dikkat çekti.
Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Şehzadeler Belediyesi tarafından eski Sümerbank
arazisi üzerine yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs "Masal Park" alanında bulunan alandaki heykellere yöneldi. Heykellerle selfi çekilen şahıslar bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi. Alkollü şahısların karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeli ile tokalaşıp selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar polis tarafından aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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