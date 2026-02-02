Alkollü Kadın Araçların Sileceklerini Kırdı

ADANA'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, sokakta park halindeki araçların sileceklerini kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80047 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, sokakta park halindeki çok sayıda aracın sileceklerini kırdı. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden araçlara zarar veren kadın, cep telefonuyla görüntülendi. Kadın daha sonra yürüyerek gözden kayboldu. Araçları zarar gören kişiler, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.