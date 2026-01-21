Alkollü Sürücü Gazi Polisi Hayatından Etti - Son Dakika
Alkollü Sürücü Gazi Polisi Hayatından Etti

21.01.2026 17:21
Diyarbakır'da alkollü sürücü tarafından yaralanan gazi polis memuru Fatih Oral, 19 ay sonra vefat etti.

DİYARBAKIR'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra hayatını kaybeden gazi polis memuru Fatih Oral (46) memleketi Konya'da toprağa verildi. Eşinin tabutunu okşayan Tuğba Oral, 3 kızının babalarıyla gurur duyacağını belirterek, "Senin sayende ömür boyu başları dik olacak " diyerek ağladı.

Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polisi Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Şahmeran'ın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından tutuklandı. Hastanede tedavi gören polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın'a getirildi. Çine Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren ve bu süreçte 'gazi' ünvanı verilen Oral, 19 ay sonra dün hastanede hayatını kaybetti.

EMANETLERİN YANIMDA'

Oral'ın cenazesi Aydın'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya getirildi. Fatih Oral için bugün Selçuklu ilçesi Hocacihan Tatbikat Camii'nde tören düzenlendi. Cenazesine İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Oral'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Burada eşinin tabutu okşayan Tuğba Oral, 3 kızının babalarıyla gurur duyacaklarını belirterek, "Emanetlerin yanımda. Büyüdüler, büyüyecekler babası. Onlar senin gururların, sen onların gururlarısın. Senin sayende ömür boyu başları dik olacak " diyerek gözyaşı döktü. Oral'ın cenazesi kılınan namaz sonrası Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

