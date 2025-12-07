Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Tabanca Saklarken Yakalandı

KÜTAHYA'da kullandığı otomobille önünde giden otomobile çarpan alkollü A.T., kazanın ardından üzerindeki ruhsatsız tabancayı ormana saklarken yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolu 16'ncı kilometresinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 34 FDA 529 plakalı otomobil, önünde giden F.Y.A. yönetimindeki 63 DR 400 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen bölge trafik ekiplerini gören sürücü A.T., ağaçlık alana kaçtı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde A.T., ruhsatsız tabancayı saklamaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan A.T.'nin 0,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.