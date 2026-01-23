Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Karabük'te bir otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

M.E.B. (25) idaresindeki 78 AAS 404 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde kontrolden çıkarak, park halindeki iki araca çarptı.

Çarpmanın ardından geri manevra yapan sürücü, önce başka bir araca, ardından iki araca daha çarparak durdu.

Olay sonrası otomobilden inerek kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan ölçümde 0,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve sürücünün kaza sonrası otomobilden inerek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.