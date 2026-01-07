Alkollü Sürücü, Polisi Çarparak Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü Sürücü, Polisi Çarparak Kaçtı

Alkollü Sürücü, Polisi Çarparak Kaçtı
07.01.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de alkollü sürücü S.T., polise çarparak kaçtı; tutuklandı ve 56 bin TL ceza aldı.

KAYSERİ'de uygulama noktasında durdurulan bir aracın sürücüsü ile polise otomobiliyle çarpan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan S.T. (37), tutuklandı. 3'üncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 2033 yılına kadar el konulurken, 56 bin 501 TL ceza yazıldı.

Polis ekipleri, Talas ilçesi Hulusi Akar Bulvarı Sami İpek Caddesi kavşağı üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Denetleme noktasında sürücü, gerekli kontrollerinin yapılması için araçtan indi. Bu sırada yine denetleme yapılması için durdurulan bir başka otomobilin sürücüsü S.T., otomobilden inen vatandaş ile görevli polis memuru Serkan Tokuş'a çarparak kaçtı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli S.T. yakalandı.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin daha önce de alkollü şekilde araç kullanmaktan ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu, yapılan kontrolde de 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi. S.T.'nin 3'üncü kez alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi üzerine ehliyetine el konulma süresi 2033 yılına kadar uzatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan S.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden 56 bin 501 TL para cezası uygulanarak, otomobili trafikten men edildi. Polis memuru ve yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavileri sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü, Polisi Çarparak Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:24:55. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü, Polisi Çarparak Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.