Alkollü Sürücü, Polisi Öldürdü

Diyarbakır'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle çarparak ağır yaraladığı polis memuru, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 19 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle uygulamada görevli Fatih Oral'a çarparak ağır yaraladı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı polis memuru ise Diyarbakır'dan ilk önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, buradan da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bölümüne sevk edildi. Tedavisi palyatif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru, Çine'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğan polis memuru Fatih Oral'ın eşinin Aydınlı olduğu öğrenildi. - AYDIN