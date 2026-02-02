Alkollü Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alkollü Sürücü Tutuklandı

Alkollü Sürücü Tutuklandı
02.02.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, alkollü sürücü tutuklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan alkollü kadın sürücü tutuklandı.

Gönen ilçesi Kızılay Caddesi'nde Zeynep Can (29) idaresindeki aracın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kaldırıma ulaşan Necdet Akdeniz'e (46) çarpması sonucu Akdeniz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma'da bulunan cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Necdet Akdeniz'in cenazesi, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Akdeniz'in yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (BASKİ) görev yaptığı öğrenildi. Akdeniz'in cenazesi, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Çanacık Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedildi.

Kazayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Zeynep Can, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Akdeniz, Trafik, Gönen, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.