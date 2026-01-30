ALKÜ'de 60+ Yaş Grubuna Üniversite Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ALKÜ'de 60+ Yaş Grubuna Üniversite Deneyimi

ALKÜ\'de 60+ Yaş Grubuna Üniversite Deneyimi
30.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALKÜ, 'Benim Üniversitem' projesiyle 40-60 yaş arası bireylere üniversite eğitimi sundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nce (ALKÜ) daha önce üniversiteye gitmemiş 40-60 yaşlarındaki bireyler "Benim Üniversitem" projesi sayesinde üniversite deneyimi yaşadı.

ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi ile ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde düzenlenen projede, 27 katılımcı ilk kez üniversite ortamında eğitim alma fırsatı buldu.

Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından katılımcılar, akademisyenler tarafından verilen sağlık, beslenme, gastronomi, spor, turizm ve sosyal yaşam temalı teorik ve uygulamalı derslere katıldı.

Üç gün süren program kapsamında farklı fakültelerden öğretim üyeleri ve görevliler tarafından verilen derslerde, sağlıklı yaşamdan gastronomiye kadar birçok başlık ele alındı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite deneyimini ilk kez yaşayan bireylerin heyecanına tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Üniversite olarak toplumun her kesimine yönelik öğrenme fırsatları sunmayı önemsediklerini ifade eden Türkdoğan, "Benim Üniversitem projesiyle üniversitemizin bir parçası olan yeni öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum." dedi.

Projeye katılan öğrenciler ise üniversite ortamında bulunmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Alaaddin Keykubat, Gastronomi, Güncel, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKÜ'de 60+ Yaş Grubuna Üniversite Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:49:05. #7.11#
SON DAKİKA: ALKÜ'de 60+ Yaş Grubuna Üniversite Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.