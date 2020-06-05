Allianz Türkiye, salgın hastalıkları poliçe kapsamına alıyor

Sağlık branşında hizmet verdiği 1,3 milyon müşterisinin, poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen, koronavirüs masraflarını ödeme kararı veren Allianz Türkiye, şimdi de tüm salgın hastalıkları sigorta kapsamına alıyor.

Allianz Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından hızla aksiyon alarak, poliçe kapsamında olmamasına rağmen sigortalılarının Kovid-19 masraflarını karşılayan şirket, sağlık sigortalılarının bundan sonraki süreçte ortaya çıkabilecek diğer salgın hastalıklara yönelik masraflarını da karşılayacak.

Salgın kapsamı, hem Allianz Türkiye'nin mevcut 1,3 milyon sağlık sigortalısının hem de bundan sonra temin edilecek olan özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerinde mevcut şartları ve limitleri dahilinde geçerli olacak.

Gerekli güncellemeler poliçe dokümanlarına önümüzdeki dönemde yansıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sigorta sektöründe yaptıkları işin temelinin, hem kısa hem de uzun vadede yaşanabilecek riskleri öngörme ve yönetmeye dayandığını aktardı.

Tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu sürecin herkese sağlığın ve sağlık risklerini yönetmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Gürkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güçlü finansal ve teknik altyapımız ile çevik organizasyonumuz sayesinde, sigortalılarımızın sağlık risklerini, pandemi Türkiye'de ortaya çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde karşılayabildik. Şimdi bir kez daha 'Allianz Seninle' diyoruz ve sağlık sigortası poliçelerimizin kapsamına tüm salgın hastalıkları ekliyoruz. Sigortalılarımızın sağlığını güvence altına almaya devam ediyoruz."