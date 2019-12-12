Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi - Son Dakika Dünya

Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi

6 saat önce

Alman Silahlı Kuvvetleri, bünyesindeki Yahudi askerler için bir asrın ardından ilk defa bir haham görevlendirileceğini açıkladı. Alman Savunma Bakanı, kararı "Yahudilerin ülkenin bir parçası olduğuna gösterge" olarak yorumladı

Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi, System.String[]

Alman Silahlı Kuvvetleri, bünyesindeki Yahudi askerler için bir asrın ardından ilk defa bir haham görevlendirileceğini açıkladı. Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer alınan karar için "Yahudilerin ülkenin bir parçası olduğuna gösterge" yorumunu yaptı.


Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, "Bugün yapılan kabine toplantısında Yahudi askerlerimiz için önemli bir mesaj gönderdik. Yaklaşık 100 yılın ardından Alman ordusunda Yahudi bir haham görev alacak" ifadelerine yer verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Haham, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık
Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Son Dakika Haberleri
16:18 Tarihi eserler ve silah ele geçirildi - Son Dakika Haber
16:17 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti - Son Dakika Haber
16:15 Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama! - Son Dakika Haber
16:14 Balıkesir'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
16:12 Çorum Valiliğinden zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni açıklama - Son Dakika Haber
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]