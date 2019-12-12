Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi

Alman Silahlı Kuvvetleri, bünyesindeki Yahudi askerler için bir asrın ardından ilk defa bir haham görevlendirileceğini açıkladı. Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer alınan karar için "Yahudilerin ülkenin bir parçası olduğuna gösterge" yorumunu yaptı.



Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, "Bugün yapılan kabine toplantısında Yahudi askerlerimiz için önemli bir mesaj gönderdik. Yaklaşık 100 yılın ardından Alman ordusunda Yahudi bir haham görev alacak" ifadelerine yer verdi.