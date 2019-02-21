Son Dakika Haberleri: Alman Turizm Piyasasında Yunanistan ve İspanya Geriliyor

Alman Turizm Piyasasında Yunanistan ve İspanya Geriliyor

1 saat önce

Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUİ, Thomas Cook ve FTİ, Alman turizm piyasasında Yunanistan ve İspanya'nın gerilediğini, ancak Türkiye'nin yükselişinin sürdürdüğünü duyurdu.

Alman Turizm Piyasasında Yunanistan ve İspanya Geriliyor, System.String[]
Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUİ, Thomas Cook ve FTİ, Alman turizm piyasasında Yunanistan ve İspanya'nın gerilediğini, ancak Türkiye'nin yükselişinin sürdürdüğünü duyurdu.

Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUİ, Thomas Cook ve FTİ, Türk turizm piyasasın bu yıl iki haneli büyüme gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra Alman turizm piyasasında yeniden güçlü bir talep gördüğünü Almanların tekrar Türkiye'nin Akdeniz sahillerine geri döndüğü belirtildi. Tur operatörleri Kanarya Adaları, İspanya'nın tatil beldesi Mallorca ve Girit'te düşüş yaşanırken, Antalya, Alanya ve Side'deki otellerin büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Alman Tatil Seyahat Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan '2019 Seyahat Meyilleri' konulu araştırmaya göre Almanların yüzde 80'inden fazlasının tatil için ekonomik durumlarının iyi olduğu, yüzde 60'ının yaz tatili için para ayırdığı ve 63'ünün seyahat etmek için planlama yaptığı belirlendi. Almanların yüzde 30'u, yaz tatilini kendi ülkesinde geçireceği belirlendi. Almanların yüzde 23'ünün tatil için paket tur satın alma eğiliminde olduğu ve paket turu satın alanların da yüzde 90'ının, 'her şey dahil' tatil rezervasyonu yaptırdığı belirlendi. Alman tatilcilerinin İtalya'daki kaos, İspanya'daki hükümet krizi, Fransa'daki Sarı Yelekliler yüzünden endişeli oldukları belirlendi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

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