Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında derhal ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında derhal ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı

15.03.2022 16:33
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında derhal ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta acil ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta acil ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, görüşmede güncel, bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın kınanması konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çatışmaları durdurması ve askeri kuvvetlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

Scholz, bir soru üzerine Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarının Kiev'e gitmek istedikleri açıklamasını değerlendirerek, Ukrayna'ya çeşitli yollardan yardımcı olmanın iyi olduğunu söyledi.

Tüm görüşme formatlarının kullanılması ve sürdürülmesinin önemine işaret eden Scholz, acil ateşkesin sağlanmasında ısrar edilmesi için hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hem de Putin ile görüşme yapmanın doğru olduğunu vurguladı.

Scholz, sivillerin daha fazla tehdit altında kalmaması için ateşkesin "hemen" sağlanmasını istedi.

Görüşmede Orta Doğu barış sürecinin de ele alındığını ifade eden Scholz, bu bağlamda Alman hükümetinin İsrailliler ile Filistinliler arasında müzakere edilmiş iki devleti çözümü desteklediğinin altını çizdiğini anlattı.

Scholz, Suriye'deki krizin ortaya çıkmasının 11. yılına girildiğine işaret ederek, burada ancak Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde BM Güvenlik Konseyi'nin kararı kapsamında siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Şansölye Scholz, Ürdün'ün önemli sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, bu çabaların desteği hak ettiğini ve ülkesinin Ürdün'e destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Almanya ile ilişkileri genişletmek istediğini dile getirerek, enerji ve sağlık alanlarında imkanların bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin de iklim değişikliğiyle mücadele ettiğine değinen Kral Abdullah, Almanya ve Ürdün'ün "yeşil projelerde" iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Kral Abdullah, ülkesinin özellikle Orta Doğu barış sürecinde barışçıl çözümler için çalışmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Tüm bölgeye refah ve barış getireceksek, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki barış önem taşıyor." dedi.

Ürdün Kralı Abdullah, Ukrayna'daki krizi endişeyle takip ettiklerini kaydederek, bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

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Ukrayna, Almanya, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında derhal ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı - Son Dakika
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