Son Dakika Haberleri: Almanya'da 7 Binden Fazla Çocuk Kayıp

Almanya'da 7 Binden Fazla Çocuk Kayıp

2 saat önce

MERKEZİ Wiesbaden'de bulunan Federal Kriminal Dairesinin (BKS) verilerine göre, ülkede 2018'in mart ayı itibariyle kayıp sayısı 11 bin civarında iken, 18 yaşından küçük 7 bin kayıp çocuk bulunuyor, bu çocukların yarısını sığınmacılar oluşturuyor.

Almanya'da 7 Binden Fazla Çocuk Kayıp, System.String[]
MERKEZİ Wiesbaden'de bulunan Federal Kriminal Dairesinin (BKS) verilerine göre, ülkede 2018'in mart ayı itibariyle kayıp sayısı 11 bin civarında iken, 18 yaşından küçük 7 bin kayıp çocuk bulunuyor, bu çocukların yarısını sığınmacılar oluşturuyor. Veriler, kayıp çocuklardan 902'sinin 13 yaşından küçük olduğunu, günlük ortalama 250 ila 300 kayıp başvurusu yapıldığını gösteriyor.

Kayıp bildirilen kişilerin çoğunun bir hafta gibi kısa sürede, nadir olsa da bazılarının 15 yıl gibi uzun süre sonra bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:38 

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