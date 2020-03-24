Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası - Son Dakika
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Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası

6 saat önce

Almanya'da aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay ila 5,5 yıl değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası, System.String[]

Almanya'da aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay ila 5,5 yıl değişen hapis cezalarına çarptırıldı.


Alman basınında yer alan haberlere göre mahkeme, 22 ila 32 yaşlarında 8 sanığı, terör örgütüne üye olmaktan mahkum etti.

İddianamede örgüt üyelerinin, siyasetçilere ve yabancılara yönelik silahlı saldırılar yapmayı hedeflediği, iki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü 3 Ekim 2018'de Berlin'de bir eylem planladığı ifade edildi.

2 yıl 3 ay ile 5,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilen sanıkların, saldırılar için silahlar temin etmek için de çaba gösterdiği belirtildi.

Sanıklar, 10 Eylül 2018'de terör örgütünü kurduktan 21 gün sonra 1 Ekim'de Saksonya ve Bavyera'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Chemnitz, Dresden, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA

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