Almanya'da İşsizlik 3 Milyon 85 Bine Yükseldi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Merkezi Nürnberg'de bulunan Almanya Federal İş Ajansı'nın son verilerine göre, ülkede işsiz sayısı 3 milyon 85 bine yükseldi.

Federal İş Ajansı, işsiz sayısının bir önceki aya kıyasla 177 bin, geçen yılın aynı dönemine göre ise 92 bin arttığını duyurdu. İşsizlik oranı yüzde 6,6 olarak kaydedildi. Almanya'da işsizlik en son geçen yılın ağustos ayında 3 milyon sınırını aşarak 3 milyon 25 bin seviyesine çıkmıştı. Ocak ayında ise 1 milyon 142 bin kişinin işsizlik parası aldığı belirtildi.

Başbakan Friedrich Merz, işsizliğin yeniden 3 milyonun üzerine çıkmasını "alarm sinyali" olarak değerlendirdi. Şirket iflaslarındaki artışa da dikkati çeken Merz, "Ekonomiyi desteklemek için birçok paket açıkladık ancak bu yeterli değil. Bu yılın ana gündemi ekonomik toparlanma olmalı" dedi.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles ise iş piyasasında uzun süredir durgunluk yaşandığını vurguladı. Nahles, "Üç yıldır doğru yönde ilerlemiyoruz" diyerek, işsizliğin kısa vadede yeniden 3 milyonun altına düşmesini beklemediklerini ifade etti.

Federal İş Ajansı verilerine göre, Almanya genelinde bildirilen açık iş sayısı 598 bine geriledi. Özellikle vasıfsız çalışanların iş bulma şansının düşük olduğu belirtilirken, bu grupta işsizlik oranının yüzde 21'in üzerinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, eğitim ve mesleki yönlendirme alanında daha güçlü adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ocak ayında 41 bin gencin çıraklık ya da staj yeri bulamadığı bildirildi.

Sendikalar, hükümetin çalışanlara yönelik olumsuz söylemlerinin iş piyasasına katkı sağlamadığını savunurken, işverenler ise nitelikli iş gücü eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Çalışma Bakanı Barbel Bas ise hükümetin ekonomiyi canlandırmak amacıyla büyük ölçekli yatırımlar yaptığını belirterek, iş gücünü geleceğin mesleklerine hazırlamak için eğitim programlarının genişletildiğini söyledi.