Almanya'da kara para aklama yüzde 50'lik artış - Son Dakika

Almanya Mali İstihbarat Birimi raporuna göre ülkede bir önceki yıla oranla kara para aklamada yüzde 50'lik artış kaydedildi.

Almanya Mali İstihbarat Birimi (FIU) 2019 yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre ülkede bir önceki yıla oranla kara para aklamada yüzde 50'lik artış yaşandı. Bir yıl içinde 114 bin 914 kara para aklama suçu tespit edildiği bu sayının bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 oranında fazla olduğu belirtilen raporda, kara para aklamayla ilgili 355 bin şüpheli işlemin de devam ettiği açıklandı. En kolay kara para aklamanın ise emlak sektöründe gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

FIU Müdürü Christof Schulte, kara parayla ilgili mücadelede daha sert önlemlerin alınması gerektiğini belirterek cezaların ağırlaştırılmasını istedi. Kara para aklamanın terörün finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı, kumar gibi birçok illegal oluşum için uygulandığı ifade edildi. - BERLİN