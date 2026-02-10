Almanya'da Konut Krizi 2026'da Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya'da Konut Krizi 2026'da Sürecek

10.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da inşaat durma noktasına gelirken, 2026'da kiralar artmaya devam edecek. Konut üretimi düşüyor.

Almanya'da yüksek faiz oranları, durma noktasına gelen inşaat faaliyetleri ve zayıflayan makroekonomik veriler, konut piyasasındaki krizin 2026 yılında da süreceğine işaret ediyor.

Araştırma kuruluşu Empirica tarafından hazırlanan "2026 Konut Piyasası Raporu", ülke genelinde kira artış trendinin hız kesmeden devam edeceğini ortaya koydu.

Rapora göre, mevcut konutların satış fiyatlarında yüzde 0,5 artış ile yatay bir seyir öngörülürken, kiralardaki yükseliş eğilimi korunuyor. 2025 yılında ortalama yüzde 4,4 artan kiraların, 2026'da yüzde 3 ila yüzde 4 bandında yükselmesi bekleniyor.

Berlin, Hamburg ve Münih gibi "ilk sekiz" büyük metropolde fiyatların doygunluk noktasına ulaştığını ifade eden uzmanlar, fiyat artış hızının artık bu şehirlerin dış çeperlerine kaydığına dikkati çekiyor.

Raporun en dikkati çekici verisi, yeni konut üretiminde beklenen sert düşüş oldu.

Raporda, "Faiz oranlarındaki artışın neden olduğu sert düşüşün ardından, 2025 yılında ülke genelinde sadece 190 bin civarında konut tamamlanabildi. 2026 yılı için ise bu rakamın daha da altına inilmesi bekleniyor." denildi.

Federal hükümetin yıllık 400 bin yeni konut hedefinin oldukça gerisinde kalınarak 2026'da tamamlanan konut sayısının 178 bine gerilemesi bekleniyor. Bu rakam gerçekleşmesi halinde 2012 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçecek.

Empirica Yönetim Kurulu Üyesi Harald Simons, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni inşa edilen projelerde metrekare maliyetlerinin, bölgesel farklılıklar saklı kalmak kaydıyla gelecek yıllarda ortalama yüzde 10 artacağını öngördüklerini belirtti.

Simons, mevcut dairelerin talep edilen kiralarının, yeni inşa edilen konutlardaki kira gelişimini belirli bir gecikmeyle ve benzer bir düzeyde takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni binalarda metrekare başına 20 avro seviyesindeki kiralar dikkate alındığında, Batı Almanya'daki büyük şehirlerde mevcut konut kiralarının metrekare başına 15-16 avroya, orta ölçekli şehirlerde ise 13-14 avroya yükselmesi öngörülüyor. Büyük metropollerde bu rakamlara halihazırda ulaşılmış olsa da birçok orta ölçekli şehir hala ciddi bir fiyat ayarlaması süreciyle karşı karşıya."

Simons, metropollerdeki doygunluğa karşın orta ölçekli şehirlerdeki bu potansiyel artışın, kiracılar üzerindeki mali yükü daha da ağırlaştıracağına dikkati çekti.

Uzmanlar, aşırı yükselen inşaat maliyetlerinin projeleri karsız hale getirdiğini ve arzın talebi karşılamaktan her geçen gün uzaklaştığını belirtiyor.

Konut fiyatları da artmaya devam ediyor

Alman İpotek Bankalar Birliği (VDP) verilerine göre ise 2024'te yüzde 1,8 olan konut fiyatlarındaki yıllık artış, geçen yıl yüzde 4'e yükselerek toparlanma evresine girdi.

VDP Genel Müdürü Jens Tolckmitt, "Fiyatlar istikrarlı bir şekilde artıyor ancak düşük faiz dönemindeki dinamizmin uzağında kalıyor. Mevcut konut açığı nedeniyle fiyat artışlarının bu yıl da süreceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, konut kredisi faizlerinin yüzde 3,6 seviyelerinde yatay seyretmesi veya hafif yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, artan faiz yükü ile hanehalkı harcanabilir gelirindeki durağanlığın birleşmesi sonucu, ev sahibi olmanın son yıllarda giderek zorlaştığını ve bu durumun talebi ciddi ölçüde baskıladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, İnşaat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Konut Krizi 2026'da Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:56:16. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Konut Krizi 2026'da Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.