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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

15.02.2022 15:19
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini aştı.

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini aştı.

Robert Koch-Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 159 bin 217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 12 milyon 580 bin 343'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı olarak 243 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 120 bin 220'ye çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 1437,5 olarak belirlendi.

Aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 471 bin olarak açıklanırken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 989 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı: "Ölçülü gevşeme mümkün"

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Omicron varyantı dalgasında vaka sayılarında zirvenin aşıldığını belirterek "(Tedbirlerde) Ölçülü gevşeme artık mümkün." ifadesini kullandı.

Vaka sayılarının şubat ortasında en yüksek noktaya ulaşmasını varsaydıklarını ve bunun için tedbirlerin alındığını anlatan Lauterbach, "Bu, ölüm sayısını önemli ölçüde azaltmayı sağladı ve diğer ülkelere kıyasla bu Omicron dalgasını gerçekten iyi atlattık. Bu, takdir edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ve olası gevşemeleri görüşecek.

Federal hükümet ile eyaletler arasında yapılan görüşmelerde şimdiye kadar ülke basınına yansıyan bilgilere göre Kovid-19 tedbirleri mart ortasına kadar kademeli olarak gevşetilecek.

Bavyera eyaletinde tedbirler azaltılacak

Öte yandan Bavyera eyalet hükümeti yarın yapılacak toplantıyı beklemeden pek çok önlemin gevşetileceği kararını aldı.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada 17 Şubat'tan itibaren aşı olanlar ve iyileşenler için tüm temas kısıtlamalarının kaldırılacağını belirtti.

Aşı olmayanlar için kısıtlamaların devam edeceği bilgisini paylaşan Söder, aşı olmayanların kültür ve spor etkinlerine negatif test sonucu ibraz ettikten sonra katılabileceğini, aşı olanlar ve iyileşenlerin için test zorunluğunun kaldırıldığını ifade etti.

Söder, futbol karşılaşmaları gibi büyük çaplı etkinliklerde şimdiye kadar 15 bin olan seyirci üst sınırının da 25 bine çıkarıldığını kaydetti.

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Almanya, Bavyera, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti - Son Dakika
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