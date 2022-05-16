Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı - Son Dakika
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Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı

16.05.2022 10:38
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, enerji ürünleri ve ham maddelerdeki keskin fiyat artışı nedeniyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 yükselerek 1962'den bu yana en fazla artışı kaydetti.

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, enerji ürünleri ve ham maddelerdeki keskin fiyat artışı nedeniyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 yükselerek 1962'den bu yana en fazla artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2,1, Nisan 2021'e göre de yüzde 23,8 arttı.

Destatis açıklamasında, "Söz konusu yıllık artış oranı, 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu." denildi.

Mart ve şubat aylarında Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 22,6 ve yüzde 16,6 olduğu hatırlatılan açıklamada, " Ukrayna'daki savaşın toptan fiyatlara etkileri, Nisan 2022'de özellikle ham madde ve enerji kaynaklarının toptan satışının yanı sıra çeşitli gıda maddelerinin toptan satışında da gözlemlenebiliyor." ifadesi kullanıldı.

Nisanda petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 63,4, yakıt fiyatları yüzde 70,9 ve metal fiyatları yüzde 55,7 artış kaydetti.

Geçen ay yıllık bazda süt, yemeklik yağ ve yumurta fiyatlarında yüzde 29,7 artış olması dikkati çekti.

Küresel ekonominin Kovid-19 krizinden toparlanmaya başlamasıyla artan talep birçok ürünün fiyatını aylardır yukarı yönlü baskılarken, Rusya-Ukrayna savaşının bu toparlanmayı geciktirdiği, özellikle emtia ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü baskıladığı belirtiliyor.

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Bu arada, Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Hamster Coin, Ukrayna, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı - Son Dakika
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