Almanya'da "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Almanya'da "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi

28.01.2021 16:57
Almanya'da

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki sivil toplum kuruluşu ve kurum temsilcilerinin katılımıyla "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki sivil toplum kuruluşu ve kurum temsilcilerinin katılımıyla "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan KRV'deki okullarda verilen Türkçe derslerine katılımın artırılması ve eyalet okullarında daha fazla Türkçe dersinin açılmasına yönelik yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi amacıyla, video konferans yöntemiyle düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, tüm paydaşların önerileri doğrultusunda bir eylem planı hazırlanarak 2021 kayıt dönemi için ortak bir yol haritası oluşturuldu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz'ın katıldığı toplantıda, Almanya'daki Türk toplumunun en temel meselesinin Türkçenin gelecek kuşaklara aktarılması olduğu vurgulanarak, eyalet okullarındaki Türkçe derslerine katılımın artırılması ve okullarda daha fazla Türkçe dersi açılması için tüm paydaş kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ortak çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

Düsseldorf Başkonsolosu Karaarslan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Almanya'daki diğer eyaletlerden farklı olarak KRV eyaletinde Türkçe dersleri Eyalet Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda veriliyor. Bu derslerin verilmesinin, kısmen de olsa, güçlü yasal bir dayanağı var. KRV Eğitim Bakanlığı ana dil eğitimi konusunda yapıcı bir tutum izlemektedir. Bu bağlamda sunulan bu fırsatın daha iyi değerlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Karaarslan, eyalette ana dil dersi olarak verilen Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısının 43 bin ve yabancı dil dersi olarak okutulan Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısının 7 bin civarında olduğunu ifade ederek, eyalet okullarında okuyan 200-250 bin civarında Türk kökenli öğrenci olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 50 bin kişilik bu katılımın yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda hazırlanan eylem planında, 2021 yılı kayıt döneminde Türkçe dersleri için yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar belirlendi.

Ren Vestfalya, Düsselldorf, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 'Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı
Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı         
16:29
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak         
15:27
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 17:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei