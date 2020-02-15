Almanya'dan Adıyaman'a gönül köprüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'dan Adıyaman'a gönül köprüsü - Son Dakika

Almanya'dan Adıyaman'a gönül köprüsü

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Tafroc derneği tarafından Adıyaman'da öğrencilere mont yardımında bulunuldu.

Almanya'dan Adıyaman'a gönül köprüsü, System.String[]

Almanya'da yaşayan Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Tafroc derneği tarafından Adıyaman'da öğrencilere mont yardımında bulunuldu.


2015 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Turkish Academic Friends on Culture (Tafroc) Adıyaman'ın Kahta ilçesi Göçeri Ortaokulu öğrencilerine soğuk kış gününde mont yardımı yaparak öğrencilerin içini ısıttı.


Almanya'da yaşayan Türk akademisyen ve üniversite öğrencilerini ortak kültürel faaliyetlerde bir araya getirmek, dayanışma için ortak alan oluşturmak ve Türk kültürünü yaşatmak, çeşitli sosyal aktiviteler organize etmek için kurulan bu dernek Göçeri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine 70 adet mont dağıttı.


Almanya'dan gönderilen montlar öğrencilere Adıyaman'da ki bir kişi tarafından dağıtıldı. Taşımalı eğitimin verildiği okulda, taşıma ile okula gelen öğrenciler bundan sonra üşümeyecek.


Mont alan öğrenciler kendilerine yardım eden Almanya'da ki Türklere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Almanya, Göçeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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