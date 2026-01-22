Almanya'dan Rusya'ya Casusluk Tepkisi - Son Dakika
Politika

Almanya'dan Rusya'ya Casusluk Tepkisi

22.01.2026 17:18
Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni çağırdı ve askeri ateşenin yardımcısını istenmeyen kişi ilan etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Berlin'deki askeri ateşe yardımcısının istenmeyen kişi ilan edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Almanya ile Rusya arasında son dönemde artan casusluk gerilimi yeni bir gelişmeyle yeniden tırmandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı. Bakanlık, Rus Büyükelçisine casusluk suçlamaları nedeniyle Berlin'deki askeri ateşe yardımcısının istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi.

Alman medyası Dışişleri Bakanlığının bu kararının arkasında dün Berlin'de Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişinin tutuklanması olduğu bilgisine yer verdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan tutuklamada Almanya-Ukrayna vatandaşı olan Ilona W. adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Ilona W'nin, üst düzey siyasi etkinliklere katılan kişiler hakkında çeşitli bilgileri topladığı, savunma sanayisi tesislerinin konumları ve Ukrayna'ya planlanan İnsansız Hava Aracı (İHA) teslimatlarına ilişkin veriler elde ettiği iddia edilmişti.

Ilona W'nin Rus Büyükelçiliğinde tanıdığı bir kişiye, sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılmasına yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddiasına da yer verilmişti. - BERLİN

