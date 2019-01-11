Almanya: Helikopter Manevrasıyla Kar Temizliği
1 saat önce
Almanya'nın Münih şehri yakınlarında Taufkirchen ve Holzkirchen bölgelerini birbirine bağlayan otoyolun kenarındaki ağaçların üzerinde biriken karların temizlenmesi için kullanılan yöntem dikkat çekti.
Almanya
'nın Münih
şehri yakınlarında Taufkirchen ve Holzkirchen bölgelerini birbirine bağlayan otoyolun kenarındaki ağaçların üzerinde biriken karların temizlenmesi için kullanılan yöntem dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34
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