Son Dakika Haberleri: Almanya: Helikopter Manevrasıyla Kar Temizliği

Almanya: Helikopter Manevrasıyla Kar Temizliği

1 saat önce

Almanya'nın Münih şehri yakınlarında Taufkirchen ve Holzkirchen bölgelerini birbirine bağlayan otoyolun kenarındaki ağaçların üzerinde biriken karların temizlenmesi için kullanılan yöntem dikkat çekti.

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Almanya'nın Münih şehri yakınlarında Taufkirchen ve Holzkirchen bölgelerini birbirine bağlayan otoyolun kenarındaki ağaçların üzerinde biriken karların temizlenmesi için kullanılan yöntem dikkat çekti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 

Münih, Almanya, Dünya
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