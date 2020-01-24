Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
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Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

12 dakika önce

Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü, System.String[]

Almanya'nın Baden-Württemberg şehrindeki Schwäbisch Hall bölgesinde yer alan Rot Am See kasabasında, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şu ana kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti.

TERÖR BAĞLANTILI BİR OLAY DEĞİL

Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.

Baden-Württemberg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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