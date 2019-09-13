Son Dakika Haberleri: Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aşure etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aşure etkinliği

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde Alp Oğuz Anadolu Anadolu Lisesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aşure etkinliği, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde Alp Oğuz Anadolu Anadolu Lisesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.


Alp Oğuz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gürlek ve okul öğretmenlerinin organize ettiği aşure günü etkinliğe, Aliağa Belediyesi Eski Başkanı Turgut Oğuz, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve veliler katıldı. Aşurelerin dağıtıldığı etkinlikte konuşan okul müdürü Ali Gürlek, "Öğrencilerimizin ağzı tatlansın diye, bir yılı ağız tadıyla geçirmek amaçlı okul öğretmenlerimizin de desteğiyle bir aşure etkinliği düzenledik. Hem okulumuza yeni gelen öğrencilerimizi karşılama hem de Muharrem ayının gereği olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Katılım gösteren herkese afiyet olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Anadolu Lisesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşi tarafından yüzü şişeyle parçalanan kadın yardım istedi: Bu adam beni öldürecek
Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade, köpek barınağına sahip çıktı Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aşure etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]