Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 18 milyon TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."