Alperen Şengün İkinci Kez NBA All-Star!

MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All- Star'a seçildi.

A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2026'da sahne almaya hak kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün'ü, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı sanal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.