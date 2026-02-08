MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All- Star'a seçildi.
A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2026'da sahne almaya hak kazandı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün'ü, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı sanal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün İkinci Kez NBA All-Star! - Son Dakika
