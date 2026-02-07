Altay, Bornova ile Kritik Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika
Altay, Bornova ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Altay, Bornova ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
07.02.2026 11:02
Altay, kümede kalma mücadelesinde Bornova 1877'yi evinde ağırlayacak. Maç 17.00'de başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 90+2'nci dakikada penaltıdan yediği golle 2-1 mağlup olarak düşme hattına giren Altay yarın evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 20'nci hafta mücadelesinde Aykut Sergin düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta göreve gelen Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, iç sahadaki ilk sınavına çıkacak.

Ligde geçen hafta -6 puan silme cezası alan 15 puanlı Altay, 18 puanı bulunan Bornova temsilcisini dize getirip moral bulmak istiyor. Hafta içinde eski yabancı oyuncularıyla alacaklarını erteleme konusunda anlaşarak yeni puan silme cezalarının önüne geçen siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki son 4 maçın 3'ünü kazandı. Bornova 1877 ise son 3 karşılaşmada galip gelerek düşme hattından kurtuldu. İlk yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Kaynak: DHA

