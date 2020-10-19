Altay'da Kappel zor

Tedavisine başlanan Kappel'in derbide riske edilmemesi bekleniyor. Kappel'in maça yetişmemesi halinde teknik direktör Yücel İldiz 'in Brezilyalı kanat oyuncusu Amorim'i ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Ziya Alkurt da forma giyemeyecek.

TFF 1'inci Lig'de evinde Adana Demirspor 'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan Altay 'da sakatlık yaşayan sağ kanat Leandro Kappel'in Çarşamba günü oynanacak Altınordu derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Adana Demirspor maçının 86'ncı dakikasında oyundan çıkan Hollandalı futbolcunun arka adalesinden sakatlandığı belirtildi.

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