Altay'da Yeni Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'da Yeni Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz

Altay\'da Yeni Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz
30.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolları ayırarak Mehmet Can Karagöz ile anlaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'le yollarını ayıran yönetim göreve Mehmet Can Karagöz'ü getirdi. Siyah-beyazlı kulüpte geçmiş yıllarda maç-performans analisti ve yardımcı antrenör olarak çalışan 39 yaşındaki teknik adam, Başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelerek sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Mehmet Can Karagöz ile anlaşmaya varmıştır. Sayın Karagöz ve ekibine görevlerinde başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yaptı.

UEFA A Lisans sahibi olan Karagöz, kariyerinde Silivrispor, Denizlispor ve Tokatspor'da yardımcı antrenörlük, oyuncu-maç izleme antrenörlüğü ve psikolojik performans danışmanlığı görevlerinde bulundu. Altay'ın yeni teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, son olarak İşitme Engelliler Erkek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Can Karagöz, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yeni Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Domenico Tedesco’dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 22:30:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Altay'da Yeni Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.