Altay: "Var olan bir anayasaya beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız" - Son Dakika
Altay: "Var olan bir anayasaya beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
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16.07.2020 23:04:57. #1.13#
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