Altekma, Benfica ile İlk Maçına Çıkıyor

ERKEKLER CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil eden Altekma, 8'li Finaller Turu ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Sports Hall Benfica'da saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Tom Knaepkens (Belçika), Francisco Javier Pedrosa Lopez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek. Rövanş mücadelesi 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Altekma, zorlu deplasmanda zaferle dönerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, Portekiz ekibini elerse çeyrek finalde Volley Nafels (İsviçre)-SCM Zalau (Romanya) mücadelesinin tur atlayanıyla eşleşecek.