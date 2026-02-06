Alternatif Bank 200 milyon dolar AT1 eurobond ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alternatif Bank 200 milyon dolar AT1 eurobond ihraç etti

Alternatif Bank 200 milyon dolar AT1 eurobond ihraç etti
06.02.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alternatif Bank, 200 milyon dolar tutarındaki AT1 eurobond ihracını tamamlayarak yatırımcı güvenini artırdı.

Alternatif Bank, küresel sermaye piyasalarında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan Additional Tier 1 (AT1) eurobond ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam 200 milyon dolar tutarındaki ihraç, bankanın sermaye yapısını güçlendirirken uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Söz konusu işlem, bankanın uluslararası piyasalardaki konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu. İhraç sürecinde gelen 1,2 milyar doları aşan talep, işlemin büyüklüğünün altı katını aşarak güçlü bir yatırımcı güvenine işaret etti.

İşlemde yatırımcı dağılımı incelendiğinde, yüzde 59'unun İngiltere ve İrlanda, yüzde 25'inin Orta Doğu, yüzde 12'sinin Kıta Avrupası ve yüzde 4'ünün Asya ile off-shore Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Söz konusu dağılım, Alternatif Bank'ın farklı bölgelerdeki kurumsal yatırımcılar nezdinde artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası piyasalarda son dönemde Türk bankacılık sektörüne yönelik artan ilginin bir yansıması olarak değerlendirilen ihraç, Alternatif Bank'ın uzun vadeli büyüme stratejisini ve güçlü bilanço yapısını destekleyen önemli bir adım oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, AT1 eurobond ihracına gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisinin, bankaya ve Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Güven, gerçekleştirdikleri işlemle sermaye yapılarını daha da güçlendirirken, uluslararası piyasalardaki etkinliklerini de artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank 200 milyon dolar AT1 eurobond ihraç etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:53:57. #7.11#
SON DAKİKA: Alternatif Bank 200 milyon dolar AT1 eurobond ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.