Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Son Dakika
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Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

16.05.2022 20:36

Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündüBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçite çarparak ikiye bölündü; 1 kişi yaralandı.

Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçite çarparak ikiye bölündü; 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye mahallesi altgeçitinde meydana geldi.

Sürücü Rıdvan Ezimyönetimindeki 63 09 113 plakalı sondaj aracı, altgeçitten geçmek isterken tavanına çarptı. Çarpmanın araç ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
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Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

İnegöl, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Son Dakika


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