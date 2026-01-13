Altın Fiyatı Gün Sonunda Düşüş Gördü - Son Dakika
Altın Fiyatı Gün Sonunda Düşüş Gördü
13.01.2026 17:17
Standart altının kilogram fiyatı 6,405,000 TL seviyesine geriledi. İşlem hacmi 13,4 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 405 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 375 bin lira, en yüksek 6 milyon 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 405 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 428 milyon 814 bin 706,41 lira, işlem miktarı ise 2 bin 101,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 332 milyon 456 bin 484,01 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile QNB Bank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.425.000,004.640,00
En Düşük6.375.000,004.540,00
En Yüksek6.473.000,004.630,00
Kapanış6.405.000,004.625,00
Ağırlıklı Ortalama6.416.689,104.595,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.428.814.706,41
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.101,44
Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA

