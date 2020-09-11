Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine döndü.

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Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine döndü.

ABD ile Çin arasındaki gerilimler zaman zaman derinleşirken, bu gerilimler güvenli liman taleplerini artırıyor; ancak, dolardaki gelişmelerin etkisiyle bu eğilim zaman zaman tersine dönüyor. Analistlere göre altın yatırımcıları, küresel hisse senetlerindeki sıçramaları da yakından izliyor ve bu durum da fiyatlar üzerinde zaman zaman baskı oluşturuyor. Piyasalarda bugün TSİ 15: 30'da gelecek olan ABD TÜFE verisini izlenecek.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 6 milyon 890,000 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 290,000 varil yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.47 artışla 40.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.37 artışla 38.00 dolar,altın yüzde 0.10 düşüşle 1,943.95 dolar,gümüş yüzde 0.27 düşüşle 26.81 dolar,bakır yüzde 1.86 düşüşle 6,633.00 dolar,platin yüzde 0.14 artışla 931.34 dolar,paladyum yüzde 0.25 düşüşle 2,288.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,048 liraya geriledi.İnfo Yatırım FX analizinde, yakın zamanda yönü aşağıya dönen petrol fiyatlarının hafta içinde hafif toparlanma hareketleri gerçekleştirmeye çabaladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Dün ABD'den gelen ham petrol stokları verisi takip edildi. Gelen veriye göre Amerika'da ham petrol stoklarında 2.03 milyon varil artış gerçekleştirdi. Piyasalardaki beklentiler stokların 1.33 milyon varil azalabileceği yönündeydi. "Gelen veri ile birlikte fiyatlar üzerinde volatilite arttı ve baskı oluştu. "Diğer yandan koronavirüs pandemisinde halen kontrolün ele geçirememesi ve vaka sayılarının küresel bazda artış gerçekleştirmesi küresel petrol taleplerine yönelik endişeleri artırıyor. "Artan bu endişeler ise fiyatları baskılayan bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor.

"Genel olarak baktığımızda Asya kanadında talebin azalması, Amerika kanadında otomobil kullanma sezonunun bitmesi ve OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri) koalisyonunun daha fazla üretim adımları petrol fiyatları üzerinde baskı unsurları olarak karşımıza çıkıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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